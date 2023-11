Sony en diverse andere bedrijven in de industrie registreren met hoge regelmaat nieuwe patenten en geregeld verschijnen die in het nieuws. Voornamelijk omdat het interessante concepten zijn, al komt slechts een klein gedeelte van deze patenten vroeg of laat ook echt terug in een praktische zin.

Een nieuw opgedoken patent schetst een erg interessante feature, namelijk de mogelijkheid om een game te starten precies op een desgewenst moment. Nu zijn we voornamelijk afhankelijk van checkpoints of savedata, waarbinnen een vast moment gekozen moet worden om de game te hervatten.

Dat kan precies op het moment zijn waar je bent gestopt, maar ook een stukje eerder. Dit is aan de ontwikkelaars van de games. Dit nieuwe patent omschrijft de mogelijkheid dat de speler op elke plek kan beginnen, dus bijvoorbeeld middenin een missie of bijvoorbeeld een specifieke plek in de wereld.

Dit kan specifiek handig zijn om bepaalde segmenten opnieuw te spelen zonder een verplichte aanloop te doen en ook voor Trophy jagers kan het erg praktisch zijn, gezien dit spelers toelaat veel sneller bij bepaalde content te komen.

De omschrijving is als volgt:

“A system and method for launching gameplay from streaming content is provided. Information regarding media content may be stormed in memory. Such media content may have at least one or more trigger points and each trigger point may be associated with a set of game data specific to a gameplay scene within an interactive title. The media content may be streamed to a user device over a communication network. A selection of one of the at least one or more trigger points may be received over the communication network from the user device. Identifying the set of game data associated with the selected trigger point may be identified and the interactive title for gameplay may be launched by the user device based on the identified set of game data associated with the selected trigger point.”