Het is weer bijna Black Friday en dus maken verschillende retailers en consolehouders zich klaar voor grootschalige sales. Nintendo kan dan natuurlijk niet achterblijven en via persbericht laten ze weten dat er een grote Black Friday sale van start gaat in de Nintendo eShop.

Deze sale begint donderdagmiddag om 15:00 uur en duurt tot zondag 3 december wat je best veel tijd geeft om op koopjes te jagen. Daarbij geeft Nintendo aan dat er op maandag 20 november nog meer games aan de sale worden toegevoegd.

Het loont ook om de My Nintendo Store in de gaten te houden, want daarvoor geldt eveneens dat er aanbiedingen te scoren zijn. De looptijd is hetzelfde en daar kun je terecht voor hardware bundels, accessoires, merchandise en meer.

Mocht je in de My Nintendo Store een bestelling plaatsen van boven de € 80,-, dan krijg je als extra de Mario feestdagenversiering.