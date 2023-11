Volgende week dinsdag zal Sony PlayStation het PlayStation Plus Extra en Premium aanbod weer verrijken met een reeks nieuwe titels. Via het PlayStation Blog heeft Sony deze titels zoals gewoonlijk nu bekendgemaakt en de line-up bestaat uit de onderstaande games.

Dit is opgedeeld in de twee segmenten, waarbij de klassiekers enkel beschikbaar zijn voor Premium. Alle andere titels zijn voor zowel Extra als Premium beschikbaar vanaf dinsdag 21 november. De uitzondering is Teardown, die game is nu al beschikbaar.

PlayStation Plus Extra/Premium

Teardown (PS5)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Superliminal (PS4/PS5)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4/PS5)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)*

River City Melee Mach!! (PS4)**

* Niet beschikbaar in Nederland en België

** Niet beschikbaar in Nederland, wel in België.

PlayStation Plus Premium

Grandia (PS4/PS5)

Jet Moto (PS4/PS5)

Disney Pixar’s Up (PS4/PS5)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4/PS5)

PaRappa the Rapper 2 (PS4)

Hieronder een video, waarin de games allemaal even kort aan bod komen. Als je je huidige PlayStation Plus abonnement wilt upgraden of lid wilt worden van een hogere tier, raden we aan tot aanstaande vrijdag te wachten in verband met Black Friday.

Je kunt dan hier terecht voor een aanschaf.