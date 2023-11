PlayStation Portal is nu verkrijgbaar en kun je gebruiken in combinatie met een lokale PlayStation 5 via Remote Play. Het is echter een gemiste kans om niet ook gelijk cloud streaming beschikbaar te stellen, maar het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst nog volgt.

Hideaki Nishino, vice president van platform experience, sprak hierover met het Japanse AV Watch. In het interview met deze site zegt hij dat het enige technische verschil tussen Remote Play en cloud streaming de locatie van de server is. Dus dit levert in principe geen beperkingen op aangaande het ondersteunen van cloud streaming op het apparaat.

Omdat cloud streaming van PlayStation 5 games pas sinds kort mogelijk is, wil Sony niets overhaasten. Daarom hebben ze voor nu besloten het bij Remote Play te houden, maar het idee voor cloud streaming naar de PlayStation Portal is zeker niet iets wat ze gemakkelijk opzij zetten.

“It’s easy to check off the features. However, we would like to proceed carefully while considering whether this is a good idea and whether we can truly provide gameplay without any problems.”

Dit betekent niet dat cloud streaming in de toekomst alsnog mogelijk wordt, maar Nishino sluit die deur in ieder geval nog niet.