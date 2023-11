Microsoft heeft in het kader van Black Friday ook een sale online gezet en daarmee krijg je korting op games, accessoires en consoles. De belangrijkste details, nu de deals live zijn, hebben we even bij elkaar gezet, zodat je het gemakkelijk kunt vinden.

Er zijn ontzettend veel titels voor de Xbox One en Xbox Series X|S in de aanbieding, waarbij de korting kan oplopen tot 50%. Mocht je specifiek games van Xbox Game Studios willen hebben, dan loopt de korting zelfs op tot 65% bij geselecteerde titels.

Ook is er hardware in de aanbieding. Zo krijg je € 50,- korting op de aanschaf van een Xbox Series X of S. Mocht je een nieuwe controller willen hebben, dan krijg je daar nu € 10,- korting op. Je kan voor de Xbox games hier terecht, voor pc-games hier, voor hardware hier en accessoires hier. Xbox tegoed nodig? Klik hier.

Afsluitend kun je nu weer een lidmaatschap voor 14 dagen op Xbox Game Pass Ultimate afsluiten voor slechts € 1,-. Mocht je daar interesse hebben, dan kan je je hier aanmelden.