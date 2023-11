Game Mania kan natuurlijk in aanloop naar Black Friday niet achterblijven met een sale. Zo zijn ook zij vandaag live gegaan met een reeks aanbiedingen op consoles, games en accessoires. Het gaat om een behoorlijk grote sale, waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 60%.

Het volledige overzicht van de Game Mania Black Friday deals kun je hier vinden. Hieronder hebben we een greep uit de afgeprijsde producten op een rijtje gezet:

Hardware

Nintendo Switch OLED – Van € 349,- voor € 329,-

DualSense controllers voor € 49,98

Turtle Beach Ear Force Recon 500 – Van € 79,98 voor € 55,98

Sony Pulse 3D Headset – Van € 99,98 voor € 89,98

PlayStation 5 (disc drive) + Modern Warfare 3 – Van € 619,- voor € 498,-

PlayStation 5 (disc drive) + FC 24 – Van € 619,- voor € 484,-

Xbox Series X + Modern Warfare 3 – Van € 618,98 voor € 489,-

Games

Call of Duty: Vanguard – Van € 19,98 voor € 9,98

Mortal Kombat 1 – Van € 74,98 voor € 44,98

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Van € 59,98 voor € 29,98

Park Beyond – Van € 59,98 voor € 29,98

Gran Turismo 7 – Van € 64,98 voor € 49,98

Advance Wars 1+2: Re-Boot – Van € 59,98 voor € 47,98

Bayonetta 3 – Van € 24,98 voor € 12,98

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Van € 64,98 voor € 49,98

Final Fantasy XVI – Van € 74,98 voor 5 44,98

Vanzelfsprekend is dit slechts het topje van de ijsberg, want er zijn ontzettend veel aanbiedingen op de website te zien. Ook valt op dat Game Mania vooral veel headsets scherper heeft geprijsd. Neem zeker even een kijkje bij deze retailer om te zien of er wat voor je tussen zit.