Het gebeurt regelmatig dat onaangekondigde games uitlekken via de websites van de diverse rating boards. Ditmaal lijken er een aantal titels aan het licht te zijn gekomen, die zullen worden toegevoegd aan het aanbod van klassiekers van PlayStation Plus Premium.

Gematsu heeft een drietal ‘nieuwe’ titels gespot op de website van de Taiwanese rating board. Het gaat dan om de volgende games:

Buzz Lightyear of Star Command

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Buzz Lightyear of Star Command kwam in 2000 uit voor de originele PlayStation en de andere twee titels kwamen respectievelijk in 2006 en 2007 uit voor de PSP. Nu zijn deze games ook van een leeftijdscategorie voorzien voor de PlayStation 4- en PlayStation 5.

Dit kan haast niets anders beteken dan dat deze spellen op stapel staan om toegevoegd te worden aan PlayStation Plus.