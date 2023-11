Review | Sony ECM-S1 stream microfoon – Geregeld hebben wij bij PlaySense microfoons mogen reviewen, veelal bedoeld voor streamers. Je plaatst het op je bureau, of je gebruikt een draagarm waarop je de microfoon klikt en de komende jaren blijft het netjes op zijn plek zitten. In dit geval hebben we te maken met een meer professionele microfoon voor verschillende doeleinden. Sony stuurde ons namelijk de ECM-S1 stream microfoon op: een kleine, portable microfoon. In deze review zullen we uitgebreid bespreken wat de ECM-S1 allemaal in huis heeft en op welke manieren die te gebruiken valt. Dat zijn er namelijk nogal wat.

Klein maar fijn

De Sony ECM-S1 stream microfoon (hierna ECM-S1) is een microfoon die in je hand past (ongeveer 63 x 137,5 x 63 mm en 157 gram met voet). Het betreft hier een uitgebreid pakket qua wat je geleverd krijgt. Zo heb je uiteraard de ECM-S1 microfoon zelf, een voet die je eronder op kunt klikken, een plopkap/scherm, een ontvanger en een stoffen opbergzak. De ontvanger heb je nodig om de microfoon draadloos te gebruiken op een (foto)camera. Zodra je de ontvanger hebt bevestigd, kun je de microfoon tot een afstand van 150 meter gebruiken. Want ja, de microfoon heeft een ingebouwde accu, die tot maximaal 18 uur meegaat. Er is voor de rest geen software beschikbaar specifiek voor deze microfoon, maar dat is ook niet per se nodig. Het kent namelijk een plug & play principe en je bent vrij om eventuele software naar voorkeur ermee te combineren.

In het pakket zit geen bijgeleverde USB-C kabel, waarmee je de microfoon aan je pc kunt hangen. Dat is een beetje jammer, maar tegelijk moeten we eerlijk toegegeven dat we nu ook wel in een tijd leven dat we inmiddels een berg van dat soort kabels hebben. Toch had het voor de volledigheid niet misstaan om een kabel erbij te doen. Buiten hetgeen wat je in de doos geleverd krijgt, kent de ECM-S1 zelf een aantal toeters en bellen. Op de achterkant vind je de USB-C aansluiting om de microfoon op te laden of om connectie te maken met een pc set-up. Daarnaast heb je de mini-jack aansluiting voor de mic-monitoring, ideaal als je in de gaten wilt houden hoe je eigen stem opgenomen wordt.

Op de voorkant van de ECM-S1 heb je twee kleine knopjes: de bovenste is om te muten en die eronder is de power knop. Op de rechterzijkant van de microfoon vind je nog twee draaiknoppen. De bovenste is bedoeld om de gain te reguleren (gevoeligheid van de opname) en daaronder heb je de volume knop. Deze kun je inklikken om te schakelen tussen het regelen van het volume van de pc-mic output (als je via je ECM-S1 geluid beluisterd op je pc) of het volume van de headset als je naar de mic-monitoring luistert. Kortom, je hebt alles prima bij de hand en het is ook nog eens duidelijk aangegeven. Alles bij elkaar genomen kunnen we de zwarte, ronde microfoon met vierkanten accenten als slick bestempelen. Het straalt ‘professionaliteit’ uit.

De geluidskwaliteit en noise filters

Bij het gebruik van de ECM-S1 heb je natuurlijk met meerdere factoren te maken. De content die je ermee opneemt, je omgeving en natuurlijk de geluidskwaliteit van de ECM-S1 zelf. We beginnen bij hoe je in normale omstandigheden klinkt via de microfoon. Zo hebben we hier te maken met een geluidssignatuur die je stem op een heldere manier weet te weerspiegelen. Zonder de plopkap zijn de tonen crisp: een mooi gebalanceerde treble en een stalen representatie van de middentonen. Een vooral duidelijke weergave, en bij interviews of gewoon een call meeting via Zoom, klink je erg duidelijk. Het is echter wel zo dat de lagere tonen vrijwel volledig achtergehouden worden en dat is wel echt jammer. Hiermee zouden je opnames namelijk net even wat meer ‘ziel’ kunnen hebben.

De normale manier van opnemen is vooral functioneel te noemen. Iets wat we nog niet besproken hebben zijn de twee schuifknoppen achterop de microfoon. Zo is de ene bedoeld om noise cancellation te activeren. Je hebt hiervoor drie opties: noise cut filter, een low cut filter en de functie gewoon uitzetten. Met de noise cut filter elimineer je de hardste en meest storende achtergrond geluiden. Dit werkt naar behoren, want terwijl hard geluid grotendeels gedempt wordt, springt je eigen stem er het meeste uit. Met de low cut filter elimineer je veelal lagere tonen uit je omgeving, maar het maakt je stem wat blikkerig. Het beetje wat je aan lagere tonen in je stem had is hiermee volledig weg, wat dit een niet zo boeiende optie maakt.

Veelzijdige set-ups

De andere schuifknop op de achterzijde betreft het instellen van opnamedirecties. Je hebt de keuze uit drie verschillende opties: omni-directioneel en uni-directioneel (met opties: mono & stereo). Met deze functie kun je de ECM-S1 prima gebruiken voor interviews. Terwijl je lekker bezig bent met het opnemen van content, kun je op de voorkant ook nog eens in de gaten houden hoe hard je geluid binnenkomt: met een verticale streep aan LEDjes houd je bij hoe hard je volume staat en hoe scherp je geluid binnenkomt. Met alles bij elkaar genomen kunnen we onderaan de streep melden dat deze microfoon ontzettend veel weet te bieden, maar we kunnen niet van strevende perfectie praten.

Gebruik je de microfoon buiten, dan ben je portable genoeg om ermee uit de voeten te kunnen, terwijl je er met een bureau set-up ook van alles mee kunt doen. En dat mag ook wel: de Sony ECM-S1 gaat voor € 449,99 over de toonbank. Gezien de prijs gebruik je dit ook meer voor professionele set-ups, alleen zitten we wel een beetje met de geluidskwaliteit in onze maag. Zo is de low cut filter vrij overbodig te noemen en ook mocht er net even iets meer bass aanwezig zijn bij de opnames. Twee factoren die we moeten aanstippen als zijnde punten om rekening mee te houden. Met dat gezegd: we zijn uiteindelijk behoorlijk onder de indruk dat zo’n klein apparaat ongelooflijk veel in huis heeft.