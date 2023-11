Review | Little Goody Two Shoes – In een najaar dat rijkelijk gevuld is met allerlei AAA-kleppers, is het makkelijk om de ‘kleinere’ games uit het oog te verliezen. Wij willen het vandaag even hebben over zo’n game: ‘Little Goody Two Shoes’ van de Portugese ontwikkelaar AstralShift. Deze studio maakte eerder al de psychedelische horrorgame ‘Pocket Mirror’, waarvan Little Goody Two Shoes de prequel is. Laat dit je echter niet afschrikken: je hebt geen voorkennis nodig om in deze game te stappen. We gingen er de laatste dagen mee aan de slag en we nemen je in deze review mee in de sprookjesachtige, maar tegelijk ook ijzingwekkende, wereld van Little Goody Two Shoes.

Er was eens, heel lang geleden…

… in het kleine dorpje Kieferberg een meisje genaamd Elise. Elise is een vrolijke en opgewekte meid die jaren geleden te vondeling werd gelegd in een donker bos. Baby Elise huilde en huilde en huilde… totdat een oud vrouwtje haar ontdekte en mee nam naar haar eigen huis: oma Holle. In de jaren die daarop volgden, zorgde oma Holle voor Elise alsof ze haar eigen dochter was… maar op een dag werd ze heel ziek. Oma Holle stierf en Elise bleef alleen achter… Plots moest Elise voor haarzelf zorgen en ze moest klusjes uitvoeren voor de inwoners van het dorp om zo geld te verdienen. Een heel traumatische jeugd dus, maar ondanks alle tegenslagen heeft Elise een grote droom: stinkend rijk worden en trouwen met een man van adel. Elise is tenslotte ook maar een mens.

De meeste dromen zijn bedrog, maar op een dag wordt Elise wakker en ontmoet ze de mysterieuze Rozenmarine. Zij vertelt Elise dat er ergens in de nabijgelegen bossen iemand woont die eender welke wens kan laten uitkomen. Deze persoon heeft geen naam en wordt simpelweg omschreven als ‘Hem’. Om met ‘Hem’ te mogen spreken, moet Elise wel enkele persoonlijke offers brengen: dit alles klinkt uitermate logisch en absoluut niet verdacht. Elise is verblind door haar wens en door de schoonheid van Rozenmarine en dus gaat ze steeds dieper en dieper afdalen in het donkere konijnenhol… Zal Elise zonder kleerscheuren uit dit avontuur komen of loopt alles faliekant fout?

Lang en gelukkig?

Little Goody Two Shoes is opgebouwd zoals een klassiek Westers sprookje, maar je hebt misschien tussen de lijnen door al kunnen lezen dat je dit sprookje beter niet aan je kleine kinderen voorleest. De game mengt namelijk, op een geweldige manier, enkele bekende ingrediënten van sprookjes met psychologische en surrealistische horror. Kieferberg wordt namelijk plots geteisterd door allerlei vreemde gebeurtenissen en niemand weet wat er aan de hand is. Het dorp zoekt naar een mogelijke zondebok en Elise verliest gaandeweg steeds meer haar grip op de realiteit. Het klinkt misschien als een vreemde mix van elementen die totaal niets met elkaar te maken hebben, maar het werkt!

Tijdens het verhaal maak je ook keuzes en die hebben invloed op hoe de gebeurtenissen zullen aflopen. In totaal zijn er tien verschillende eindes om te ontdekken en we kunnen je verzekeren dat sommige scènes niet voor gevoelige zieltjes zijn. Of Elise haar ‘happily ever after’ zal krijgen is allerminst een zekerheid, maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij jou… Waar we wél zeker van zijn, is dat het verhaal van Little Goody Two Shoes enorm intrigerend is. Wij hadden onze eerste playthrough in een tiental uurtjes voltooid en we hebben ons in die tijd allerminst verveeld. De overige eindes zijn bovendien vlot te behalen door enkele tactische manuele save files aan te maken op cruciale punten.

Werken en daten

De gebeurtenissen van Little Goody Two Shoes spelen zich af over een tijdspanne van één week, wat weerspiegeld wordt in de algemene gamestructuur. Je zou kunnen zeggen dat één hoofdstuk overeenkomt met één dag en elke dag is ook nog eens opgesplitst in een ochtend, middag, avond en nacht. Tijdens elk deel van elke dag kan je je met verschillende zaken bezighouden. Dit is ofwel een scène waarbij het hoofdverhaal verder gaat, ofwel een vrij moment. Deze vrije momenten kan je zelf opvullen door klusjes uit te voeren of op date te gaan met één van de drie vrijgezelle dames in het dorp.

Deze klusjes zijn enkele simpele minigames (appels opvangen, hout hakken en meer), waarmee je geld kan verdienen gebaseerd op je eindscore. Heel speciaal zijn deze minigames niet, maar ze zijn best vermakelijk. Geen zin in klusjes? Kies dan voor de liefde en nodig je favoriete ‘waifu’ uit op date om haar zo beter te leren kennen. Elise droomt dan wel van trouwen met een adellijke man, door het verhaal heen ontdekt ze dat ze toch ook aangetrokken is tot het vrouwelijke geslacht. Na elke date groeit je band met de desbetreffende dame en uiteindelijk heeft dit invloed op het einde dat je behaalt. Het loont dus wel om je relaties te onderhouden én de personages zijn ook gewoon leuk uitgewerkt.

‘Into the woods’

Het laatste deel van elke dag is het zogenaamde ‘heksen uur’ en dan gaan de poppen pas echt aan het dansen. Tijdens dit uur gaat Elise op onderzoek in het nabijgelegen bos en het is aan jou om haar hierbij te begeleiden. Het bos is echter allesbehalve veilig en het gevaar loert achter elke boom. Tijdens deze stukjes moet je ook vaak enkele ruimtelijke puzzels oplossen: je weg zoeken door een labyrint, schakelaars in de juiste volgorde activeren, monsters met een correcte timing ontwijken en meer. Elke avond krijg je iets nieuws voorgeschoteld en wij konden deze variatie wel enorm appreciëren. Er is zeker liefde gestoken in het ontwerpen van deze stukjes, maar hier schuilt jammer genoeg ook onze grootste ergernis met de game.

Elise is namelijk enorm fragiel en ze kan van de ene seconde op de andere plots het loodje leggen. Je hebt vijf hartjes en als die allemaal gebroken worden, dan word je getrakteerd op een gruwelijk ‘game over’ scherm. Je kan uiteraard wel items kopen (en vinden) om onderweg je wonden op te lappen en deze zal je echt wel nodig hebben, want het is eigenlijk bijna een zekerheid dat je schade zal oplopen. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de ietwat logge besturing (ondanks een framerate van 60fps), maar het oplossen van de puzzels steunt algemeen ook enorm hard op het ‘trial & error’ principe, wat kan frustreren. Elise loopt bovendien veel monsters tegen het lijf (behekste lantaarns, moordlustige vlinders en meer) die je uit het niets zullen aanvallen. Let ook op, want de game heeft geen autosave-functie. Ga je dood terwijl je laatste manuele save al tien minuten geleden was? Tja, heb jij even pech!

Je kan op talloze manieren doodgaan: de monsters uit de bovengenoemde stukjes zijn namelijk maar één mogelijkheid om Elise van haar sterfelijke lichaam te verlossen. Wanneer de dag vooruit gaat moet Elise namelijk ook eten en als je haar niet voorziet van voedsel… RIP. Er zijn ook enkele gebieden waar Elise langzaam haar geestelijke gezondheid verliest. Bereikt deze balk 0… je raadt het al. Als dat nog niet genoeg was, zijn er ook nog eens de dorpsbewoners die ervan overtuigd zijn dat Elise een heks is. Kies je verkeerde opties tijdens bepaalde gesprekken, dan stijgt hun wantrouwen ten opzichte van jou. Als dat wantrouwen te hoog komt te staan, dan staat je ook een onaangename verrassing op te wachten. Heksen zijn nu eenmaal niet zo geliefd bij het normale volk.

Terug in de tijd

Little Goody Two Shoes weet enorm te charmeren met zijn visuele stijl. De cutscènes worden voorgesteld in een ‘jaren ’90 anime’-stijl, inclusief film grain, occasionele ‘storingseffecten’ en matte kleuren. Het is even wennen, maar deze retrostijl past perfect bij de creepy vibe die de game wilt uitstralen. Ook de eigenlijke gameplay oogt retro: de menu’s en de portretten van de personages worden weergegeven in een Full HD-resolutie, maar alles heeft een ‘gepixeleerde’ filter meegekregen, waardoor je echt het gevoel hebt dat je je in de 90’s bevindt. De omgevingen zijn bovendien prachtig vormgegeven, wat het visuele plaatje helemaal compleet maakt. Ook op auditief vlak weet de game indruk te maken: we waren best fan van de deuntjes die op de achtergrond spelen én van de musical nummers tussendoor (ja, dat heb je goed gelezen).

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc.