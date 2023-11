Call of Duty: Modern Warfare 3 is nog geen maand verkrijgbaar of er wordt alweer gesproken over het volgende deel. Via Windows Central zijn wat nieuwe details naar buiten gekomen op basis van verschillende bronnen, dus officieel is het vooralsnog niet.

De volgende game in de franchise zal een nieuw deel in de Black Ops subfranchise zijn, waarbij de focus ligt op de CIA en zich afspeelt in de Golfoorlog. De inzet is ook meer traditioneel materiaal voor oorlogsvoering in tegenstelling tot de meer high-end dingen die we in de laatste Modern Warfare delen hebben gezien.

Volgens de bronnen zou de game een genuanceerd verhaal in de Golfoorlog presenteren, waarbij de focus ook ligt op verschillende partijen in het conflict. Daarnaast zou de game een koppeling naar het einde van de Koude Oorlog maken en daarbij de gevolgen ervan onderzoeken.

Qua multiplayer zou de game terugkerende maps kennen uit eerdere Black Ops-delen, inclusief Grind en WMD. Verder zal de game voorzien zijn van een Zombie modus op basis van een structuur met rondes. Tot slot zou Activision kijken naar wederom een grote pre-order early access bonus, wat mogelijk vroegtijdige toegang tot de Zombies content betekent.