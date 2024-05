De eerste Kingdom Come: Deliverance is een titel die erg geliefd is onder gamers. Na een wat hobbelige start heeft die game na de nodige patches een plaatsje verdiend in de harten van vele gamers. Het is daarom goed om te zien dat Warhorse Studios voor het aanstaande vervolg alles uit de kast haalt om de ervaring naar een hoger niveau te tillen.

Bewapend met geheel nieuwe motion capturing apparatuur belooft Warhorse Studios dat de verhalende elementen in Kingdom Come: Deliverance II vele malen beter tot hun recht zullen komen dan in het eerste deel. Een van de acteurs in de games, Luke Dale, onderschrijft dit door te stellen dat we dingen gaan zien aan de gezichten van personages die in het eerste deel onmogelijk waren.

Ondertussen heeft Warhorse Studios ook een video op hun YouTube-kanaal geplaatst, waarin we te zien krijgen hoe dit achter de schermen allemaal in elkaar gezet wordt. Kingdom Come: Deliverance II zal dit jaar verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc op een nader te bepalen datum.