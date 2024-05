Activision heeft gisteren aangekondigd dat de volgende game in de Call of Duty franchise Black Ops 6 is en dat we op 9 juni de grote onthulling mogen verwachten. Nu deze aankondiging officieel is gedaan, mag er iets meer gezegd worden en dat is wat een ontwikkelaar bij Treyarch dan ook doet.

Een medewerker heeft op X een bericht gezet dat zij Black Ops 6 al twee jaar aan het playtesten is. Black Ops 6 heeft in vergelijking met andere delen een wat langere ontwikkelcyclus, maar dat de game al twee jaar gewoon speelbaar is, dat is nogal wat. Al zal de build natuurlijk vele versies zijn doorlopen.

Dit is trouwens een goed teken. De Call of Duty-games zijn de laatste paar jaar technisch immers niet direct de meest hoogstaande producties en een dieptepunt was Modern Warfare 3, die met veel issues te maken had. Ook Warzone heeft regelmatig te kampen met allerlei bugs, met name als een nieuw seizoen van start gaat.

Playtesten is dus uitermate belangrijk en het is best ironisch dat dit met Black Ops 6 al langer bezig is dan Modern Warfare 3 zelf in ontwikkeling was.