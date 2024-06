In oktober mogen we Call of Duty: Black Ops 6 verwachten en deze game vereist dat je te allen tijde online bent. Dit geldt ook voor de singleplayer en de reden hiervoor is dat de game gebruikmaakt van texture streaming en dat in alle modi.

Om de beste visuele kwaliteit te bieden is het noodzakelijk om deze techniek toe te passen, waardoor je in de singleplayer ook afhankelijk bent van een internetverbinding. En één van de redenen dat deze techniek wordt toegepast, is om de totale vereiste opslag op de platformen te reduceren.

Opvallend is echter dat de game op zichzelf een installatie van dik 300GB vraagt, dus de vraag is een beetje in hoeverre die reductie wat uitmaakt gezien de vereiste opslag alsnog absurd groot is.

“To deliver the highest-quality visuals while also reducing the game’s overall storage space on your hard drive, Call of Duty: Black Ops 6 will use texture streaming across all game modes. This means you’ll need a continuous internet connection to play any game mode, including Campaign. If you’re on a console, Campaign can be played without a premium subscription service such as Game Pass Core or PlayStation Plus.”