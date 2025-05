Gerucht: Er zijn twee Call of Duty: Black Ops 6 PlayStation 5 bundels op komst

Volgens de betrouwbare leaker billbil-kun zijn er twee nieuwe PlayStation 5 bundels onderweg in het kader van Call of Duty: Black Ops 6. Het zou hier om een bundel met disc drive gaan en een bundel met de digitale PlayStation 5. In beide gevallen wordt de game bij de bundels geleverd via een download code.

Wanneer de bundels precies uitkomen is niet bekend, maar dit zou samen kunnen vallen met de start van het vierde seizoen of met Days of Plays dat eind deze maand/begin volgende maand van start gaat. De prijzen van de bundels zijn als volgt:

PS5 Slim Standaard (met disc drive) – € 499,99

PS5 Slim Digital – € 449,99

De prijzen zijn een schatting, dus het kan iets afwijken, mits het nieuws überhaupt klopt al heeft deze leaker een nagenoeg foutloze historie als het op dit soort dingen aankomt.