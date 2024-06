Treyarch werkt hard aan Call of Duty: Black Ops 6 die op 25 oktober verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Xbox Games Showcase werd afgetrapt met een singleplayer trailer van de shooter, die je hier kunt vinden. Na afloop van de show volgde een uitgebreide presentatie van de shooter.

Die kan je in z’n geheel hieronder terugkijken (start op 4:24), waarin meer context bij de singleplayer gegeven wordt. Ook duikt Treyarch in de multiplayer, waarvoor ze met omnimovement een nieuwe manier van bewegen introduceren. Niet langer ben je qua rennen beperkt tot alleen vooruit, ook kan je de andere kanten nu oprennen. Daarnaast is het mogelijk om alle kanten op te duiken en sliden.

Verder komt ook Zombies nog even aan bod, dus check de presentatie zeker. Voor een geschreven, uitgebreide toelichting kan je hier terecht.