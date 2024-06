Kort na de officiële aankondiging van Call of Duty: Black Ops 6 kwamen verschillende GameStop medewerkers al met het bericht dat de game ook voor last-gen systemen zou verschijnen. Activision moet dit officieel nog bekendmaken, maar nu geven de Xbox en PlayStation websites ook de bevestiging.

Nadat er een listing voor de Xbox One online is gegaan, staat Call of Duty: Black Ops 6 nu ook op de PlayStation website, waarbij de game onder de PlayStation 4 en PlayStation 5 vermeld wordt. Dat is min of meer de bevestiging dat de game last-gen systemen niet overslaat.

Op 9 juni zal de officiële onthulling plaatsvinden, waar al dit soort details – samen met speciale edities – onthuld worden, maar we kunnen er vanuit gaan dat de game op de meest populaire systemen beschikbaar is. Een logische stap, gezien de helft van de PlayStation gamers nog op de PlayStation 4 zit.