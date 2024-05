Afgelopen week bevestigde Activision Blizzard dat de eerstvolgende Call of Duty-game Call of Duty: Black Ops 6 zal zijn. Sindsdien is er het een en ander aan informatie naar buiten gekomen over het spel. Zo zou de game bijvoorbeeld al twee jaar speelbaar zijn. Ditmaal is er informatie gelekt over de platformen waarop het spel zal worden uitgebracht.

Deze informatie komt van diverse GameStop-werknemers in de Verenigde Staten die de game tevoorschijn zagen komen in de back-end-systemen van de retailer. In een afbeelding, gedeeld door Reddit-gebruiker Oufp6, is te zien dat het spel voor de PS4, PS5 en Xbox Series X|S zal worden uitgebracht. Xbox One-eigenaren hoeven zich overigens geen zorgen te maken, want het blijkt dat de Xbox Series X|S-versie van het spel een cross-gen release zal zijn. Deze versie is ook gewoon te spelen op Xbox One.

Insider Gaming meldt bevestiging gekregen te hebben van meerdere GameStop-werknemers dat de afbeelding legitiem is. Het mag overigens niet als een grote verrassing komen dat de nieuwe Call of Duty ook op de vorige generatie consoles zal worden uitgebracht, aangezien vooral de PlayStation 4 nog een groot marktaandeel heeft.

Op 9 juni krijgen we meer te horen, want dan vindt de Call of Duty Showcase plaats.