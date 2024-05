Na een hoop geruchten en het online gaan van een teaser website, is het hoge woord er nu officieel uit. De nieuwe Call of Duty voor dit jaar is Black Ops 6, al mag dat geen al te grote verrassing zijn.

Via X heeft Activision dit aangekondigd en daarbij laten ze wederom de afbeelding van de wolf zien. Dit geheel in stijl met de [REDACTED] Showcase aankondiging van onlangs, wat dus een bevestiging is dat we een uitgebreide kijk op de game krijgen tijdens de showcase van 9 juni.

Deze presentatie volgt op de Xbox Games Showcase die iets daarvoor gepland staat. In de tussentijd is Activision begonnen met de marketing, zo is er een grote advertentie te zien in de Amerikaanse krant USA Today en de teaser website zullen ze natuurlijk gaan updaten.