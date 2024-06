Voordat Call of Duty: Black Ops 6 uitkomt zal er een beta plaatsvinden en via een lek bij de Britse retailer GAME weten we nu wanneer de beta waarschijnlijk gepland staat. De gesloten pre-order beta zou volgens de informatie van 28 augustus tot en met 3 september plaatsvinden.

Dit volgt op Call of Duty NEXT dat gepland zou staan voor 28 augustus en tijdens deze showcase zou Activision de game in z’n volledigheid gaan laten zien, dus naast de singleplayer krijgen we ook de multiplayer en zombies te zien.

Of de data klopt is afwachten, want dit is officieel nog niet gecommuniceerd. Bij meer (officieel) nieuws lees je het hier. In de tussentijd kom je meer over de game te weten via een uitgebreide presentatie die je hier kunt vinden.