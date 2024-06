Waar het van Call of Duty: Modern Warfare 2 nog mogelijk was om content mee te nemen naar Modern Warfare 3, gaat die vlieger niet op voor Call of Duty: Black Ops 6. De shooter die eind oktober dit jaar uitkomt, zal een frisse start zijn voor alle spelers omdat het een nieuwe ervaring biedt.

Daarmee is het uitgesloten dat oudere content mee te nemen valt naar de nieuwe game, waarbij we het dan hebben over loadouts, skins, wapens, gear en meer. Het gaat hier dan wel puur over de multiplayer van Black Ops 6, want Warzone is een ander verhaal.

“We want to make sure that everybody starts fresh, together, as we move into an all-new experience with the launch of Call of Duty: Black Ops 6. Allowing everyone to experience the Black Ops universe the way it’s meant to be played, learning the era-specific weapons and gear, learning the gameplay innovations like Omnimovement, and keeping that signature Black Ops style is important. Therefore, Call of Duty: Modern Warfare® II and Modern Warfare III content will not carry forward to the Black Ops 6 Premium experience.”