Iedere wat oudere gamer onder ons is ongetwijfeld bekend met A2 Racer, een franchise van het Nederlandse (ter ziele gegane) Davilex waarin we over Nederlandse snelwegen konden scheuren. Naast racegames hebben zij in het verleden ook de wat meer educatieve RedCat-games gemaakt.

Het is jaren geleden dat er nieuwe games in deze reeksen uitkwamen, maar vroeg of laat zullen ze terugkeren. Dit meldt BNR op basis van een nog uit te zenden All in the Game-podcast aflevering, die werd opgenomen tijdens de Davilex Games Dag in Beeld en Geluid.

Mede-oprichter van Davilex, Rudolf Wolterbeek-Muller, zegt dat hij altijd al nieuwe games in beide reeksen wilde maken, en daar nu mee bezig is. Wanneer de games komen is echter niet bekend.