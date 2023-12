Nu het met de feestdagen tot Nieuwjaar erg rustig is, en we natuurlijk iets terug willen doen voor onze bezoekers, houden we onze traditie in ere. We starten morgen met de jaarlijkse reeks prijsvragen, waarbij we in samenwerking met allerlei uitgevers prachtige games, goodies en hardware zullen weggeven.

De uitgevers in Nederland hebben ons allerlei games en goodies, maar ook accessoires zoals hardware toegestuurd om weg te geven aan jullie. Onze grote prijzenactie bestaat ook dit jaar weer uit meer dan 10 prijsvragen, dus er zit absoluut voor een ieder wat wils tussen. Gezien de hoeveelheid mag je ongeveer twee acties per dag verwachten.

Mocht jij straks één van de winnaars zijn, dan ga je gelijk met een goed begin het nieuwe jaar in. Vanzelfsprekend ben je ook dit jaar weer vrij om aan alle acties mee te doen, of juist erg selectief te zijn: het is geheel aan jou! Wat we zoal weggeven verklappen we natuurlijk niet, maar we beloven je dat het de moeite waard zal zijn.