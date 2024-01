Waar december een wat rustigere maand was na de enorme hoeveelheid games die uitkwamen in september, oktober en november, is januari geen maand waarin het rustig blijft. Hoewel het niet een gigantisch drukke maand is, zijn er alsnog wel de nodige games die de komende weken uitkomen.

Zoals altijd hebben we alle bevestigde releases hieronder op een rijtje gezet, maar check ook zeker de digitale verkoopplatformen om te zien welke kleinere games er nog meer verschijnen in de maand januari.

Week van 5 januari

Geen releases

Week van 12 januari

War Hospital (PS5/XSX/Pc)

Week van 19 januari

Bulletstorm VR (Quest/PS VR2/Steam VR)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Another Code: Recollection (Switch)

The Last of Us: Part II Remastered (PS5)

Week van 26 januari

Tekken 8 (PS5/XSX/Pc)

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PS4/XO/Switch/Pc)

Week van 2 februari

Granblue Fantasy: Relink (PS4/PS5/Pc)

Rugby 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Suicide Squad: Kill The Justice League (PS5/XSX/Pc)

Persona 3 Reload (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Heb jij nog titels op je lijstje staan om deze maand te gaan halen? Laat het hieronder weten!