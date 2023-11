Er wordt menigeen papierwerk geregistreerd door verschillende fabrikanten, uitgevers en ontwikkelaars, die soms een tipje van de sluier oplichten qua nieuwe ontwikkelingen. Ditmaal is het de beurt aan EA, die wel een behoorlijk interessant patent heeft laten vastleggen.

De titel van het papierwerk zegt eigenlijk alles al: “generating speech in the voice of a player of a video game”. Met deze technologie beschrijft EA hoe de stem van de speler – middels synthesizers en vocoders – omgezet kan worden naar de stem van een in-game personage. De technologie zou tevens subtext moeten kunnen oppikken zoals de toon, emotie en nadruk.

Het idee is hier vooral dat spelers hun eigen stem kunnen horen in het personage waar zij mee spelen, zoals hun eigen Commander Shepard in Mass Effect. Met de opkomst van krachtige, generatieve AI die steeds overtuigender klinkt, is het geen gek idee dat dergelijke ideeën van EA later een werkelijkheid gaan worden.