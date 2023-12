Review | PDP Rematch GLOW – Bij niet iedereen is de portemonnee even goed gevuld, maar om toch samen met een vriend(in) of familielid op de bank te ploffen voor een avondje Mario Kart 8 of Super Smash Bros. Ultimate, of simpelweg een grotere controller willen dan de Switch Joy-Cons, kan het lonen naar andere opties te kijken. De kwaliteit van Nintendo’s eigen Pro Controller staat buiten kijf, maar er zijn hier en daar fabrikanten die ook een gooi willen doen naar diezelfde prijs. We mochten daarom de Rematch Glow controller van PDP nader bekijken en daar kunnen we een aantal positieve zaken over melden.

Simpel pakket

Simpliciteit staat voorop bij de propositie van PDP en dat zien we meteen terug in de inhoud van de doos. De fabrikant houdt het namelijk bij de controller en een USB Micro-USB kabeltje om hem op te laden. That’s it. De features van de controller zelf zijn ook rechttoe rechtaan: een asymmetrische lay-out die we kennen van de Pro Controller met twee analoge sticks, faceknoppen, bumpers en triggers, en de systeemknoppen. Waar de Rematch GLOW zich wel in onderscheidt, zijn de twee extra paddles die zich op de achterkant bevinden.

Wat vooral in het oog springt, is het design. De controller is bijna geheel zwart, los van de gouden directionele pad en de gele bumpers. Verdere decoratie is de overduidelijke Mario-styling, die verwijst naar de bekende Super Star uit de Mario-games. Ook dit is gekleurd in het geel, maar dat is niet alles. Als je de controller namelijk een tijdje onder het ligt plaatst en daarna verplaatst naar een donkere ruimte, zul je het glow-in-the-dark effect van de decoratie opmerken. Erg uitgesproken is het effect niet en het heeft geen praktische functie, maar het is een leuke en unieke twist op het gebied van controller styling.

Werkt allemaal prima

We winden er geen doekjes om: de Rematch GLOW zit meer dan prima in elkaar. Ondanks dat de controller volledig uit plastic bestaat, voelt het zeer stevig en heeft het een degelijke bouwkwaliteit, een paar stootjes hier en daar moet deze controller dus zonder moeite overleven. De controller ligt lekker in de hand en alle knoppen zijn goed bereikbaar, inclusief de paddels aan de achterkant. Overigens hebben de analoge sticks een wat ruwer textuur, zodat ze niet plots onder je duim vandaan springen. Een kleine feature wat in deze prijscategorie – € 59,99 – niet altijd een gegeven is.



Eigenlijk kunnen we ook louter positief zijn over de triggers en de bumpers, waar de triggers genoeg travel bieden voor verschillende genres van games en de bumpers weer wat scherper aanvoelen door de kleinere travel die zij bieden. De d-pad is voldoende voor de doorsnee games, maar verwacht hier geen complexe combo’s uit te slepen in je favoriete fighter. We zijn het meest onder de indruk van de uitstekende batterij, die op een lading zo’n 40 uur meegaat. Ten opzichte van het grotere broertje van Nintendo zul je het wel moeten doen zonder gyro aiming. Dat is geen enorme verrassing gezien de lagere prijs, maar wel iets om rekening mee te houden.

We hebben de Rematch GLOW met verschillende games uitgeprobeerd, zoals The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom van eerder dit jaar en wat meer actiegerichte games zoals Bayonetta 3 en Super Smash Bros. Ultimate. Dit zijn tevens games waar de faceknoppen veelvuldig gebruikt worden en ook tijdens intense momenten waar we flink op de knoppen aan het rammen waren, hadden we niet het idee dat de controller ons in de weg zat door bijvoorbeeld lag of inputs die niet geregistreerd werden. Het koppelen van de controller was tevens een fluitje van een cent, met een druk op de pairing knop op de controller herkende onze Switch de controller meteen en konden we aan de slag.