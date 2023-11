Het is al een tijdje bekend dat er aan een tv-serie van Fallout wordt gewerkt en we zijn ondertussen op de hoogte wanneer deze te zien zal zijn. Nu krijgen we ook een idee hoe de serie eruit zal zien.

Vanity Fair heeft de eerste foto’s van de Fallout tv-serie in handen gekregen. Deze laten onder andere de hoofdrolspeelster zien en de Brotherhood of Steel. Deze foto’s kan je onderaan dit bericht bekijken.

Het verhaal van de tv-serie lijkt erg op die van de games: na een nucleaire explosie wonen sommige mensen in zogenaamde ‘Vaults’. De tv-serie volgt Lucy, die wordt gedwongen om de buitenwereld te betreden voor een reddingsoperatie. Welke avonturen zij dan zal beleven wordt in de tv-serie uit de doeken gedaan.