Xbox heeft het vaak over het beschikbaar maken van hun games aan een groter publiek. Met dit in gedachte liet CFO Tim Stuart tijdens de Wells Fargo TMT Summit weten dat het bedrijf nog steeds first-party releases en Game Pass op “elk scherm waarop games te spelen zijn” wil krijgen.

Stuart vertelde specifiek dat “elk scherm” ook platformen zoals PlayStation en Nintendo betekent. Er lijken nog geen concrete plannen op tafel te liggen om dit gedaan te krijgen, maar op de lange termijn is dit één van Microsofts doelen. Daarnaast wil Microsoft natuurlijk ook Game Pass op nog meer smart tv’s en mobiele telefoons beschikbaar maken.

”And what you’ll hear from us more and more is a bit of a change of strategy, and again, not announcing anything broadly here, but our mission is to bring our first-party experiences, our subscription services to every screen that can play a game.

That means smart TVs, that means mobile devices, that means what we would have thought of as competitors in the past like PlayStation and Nintendo.”