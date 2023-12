Capcom heeft het de laatste jaren goed gedaan met de remakes van zowel Resident Evil 2, 3 en 4. Ondanks wat kritiek op deeltje 3, werden de games goed ontvangen en gingen ze ook vlotjes over de toonbank. Dan nu dé vraag die op ieders lippen ligt: wat gaat Capcom doen met de andere ‘oudere’ Resident Evil-games? Alhoewel we nog geen officieel antwoord hebben, lijkt het toch duidelijk te zijn: jawel, meer remakes.

De producer van Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, zei in een interview (gerapporteerd door PushSquare) dat hij graag meer remakes wil maken én dat hij hoopt dat hij ons snel meer info kan geven. Klinkt best verdacht als je het ons vraagt…

“We have released three remake series, and we feel that they have been very well received. Both for us and as people who love the previous games, we are very happy that people of today can play them, so we would like to continue this. I hope to be able to provide information about what we will do in the future.”