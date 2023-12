Vorig jaar verscheen het eerste seizoen van de Halo tv-serie en die werd, ondanks wat kritiek, grotendeels best positief ontvangen met een gemiddelde score van 7.2 op IMDB. Een tweede seizoen is dus best logisch en heel lang zullen we daar niet meer op moeten wachten.

Seizoen 2 is namelijk aangekondigd met een eerste teaser trailer en die kan je hieronder bekijken. De eerste aflevering wordt uitgezonden op 8 februari 2024.

Nog leuker nieuws: als je seizoen 1 nog niet gezien zou hebben, dan kan je dat nu gratis doen! Met een kleine asterisk: dit is enkel te bekijken in de VS. Je zal dus even je VPN moeten aanzetten of verhuizen naar Amerika. Jouw keuze… Het volledige seizoen kan je bekijken op YouTube via deze link.