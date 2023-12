Over een paar dagen is het weer tijd voor de jaarlijkse The Game Awards, het moment waarop we te weten komen welke titel er met de prijs van game van het jaar vandoor gaat. Tegelijkertijd staat het evenement ook bol van de aankondigingen, wat min of meer de laatste grote gebeurtenis van het jaar is.

Om de hype nog wat aan te zwengelen heeft host Geoff Keighley een hype trailer gemaakt, die in een kleine drie minuten langs alle toppers van dit jaar gaat. Het resultaat kan je hieronder bekijken. The Game Awards staan gepland voor de nacht van aanstaande donderdag op vrijdag.