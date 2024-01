De games van 2024 | Ara: History Untold – Microsoft is natuurlijk niet onbekend met strategie games. Zo hebben we vanuit dat kamp natuurlijk de Age of Empires games gehad, waarvan verschillende delen zijn overgezet naar de Xbox. Zij werken nu samen met Oxide Games, een studio opgericht door een veteraan in het genre die mensen van Firaxis aan zich heeft gebonden, aan de strategiegame Ara: History Untold. Een titel die je de wereldgeschiedenis opnieuw laat schrijven. Je begint met een leeg canvas om daar een beschaving op te bouwen en het is aan jou om die te laten floreren.

Ara History Untold – Deze game laat je kiezen uit allerlei historische figuren uit verschillende beschavingen en landen. Variërend van Itzcoatl (Azteken) tot George Washington (Verenigde Staten) en diens persoonlijke kenmerken, is het jouw doel om met hen iets op te bouwen en geschiedenis te schrijven. Dit loopt uiteen van het opbouwen van nederzettingen met alles wat daarbij komt kijken tot het voeren van oorlogen. Doordat je met een leeg canvas te maken krijgt, kun je alle kanten op en dat geeft Ara: History Untold toch wel een unieke touch. Kijk er niet raar vanop als je Piramides in een groen landschap kunt plaatsen of dat het Vrijheidsbeeld plots in de achtertuin van je leider staat.

De vrijheid en creativiteit die je erop los kunt laten, maakt het zowel uniek als herkenbaar. Natuurlijk krijg je ook te maken met politieke zaken en in het slechtste geval loopt dat uit op oorlog. Hoewel het tot zover klinkt als een ‘civilization builder’, gaat alles op basis van beurten en de keuzes die jij maakt hebben invloed op hoe omliggende beschavingen over je denken en vice versa. Het is dus tegelijkertijd ook een game die jouw management skills op de proef stelt. Door deze keuzes te maken, geef je een eigen vorm aan de historie, wat voor een verfrissende speelervaring moet zorgen. Hiermee probeert Ara: History Untold een bijzondere titel binnen het strategie genre te zijn.

Voorlopige verwachting: Ara: History Untold neemt bekende beschavingen en volken als uitgangspunt, maar je hebt vervolgens wel de vrijheid dat helemaal naar eigen inzicht in te kleuren. Hierdoor herschrijf je de geschiedenis van landen en beschavingen, en dat weer op basis van een turn-based principe. Enerzijds moet je jouw omgeving managen, ontwikkelen en laten groeien, ondertussen moet je gevaren af zien te slaan door je te verdedigen of juist de aanval te kiezen. Het komt neer op logisch denken, snel schakelen en bepalen wat de beste keuze is voor jouw volk om zo de geschiedenisboeken in te gaan als een effectief, vooruitstrevend en betrokken leider. Dit kunnen we ergens later dit jaar op de pc gaan beleven.