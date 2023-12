Sony PlayStation heeft aangekondigd dat er weer een gratis online multiplayer weekend aan zit te komen. Het betreft aankomend weekend, want vanaf zaterdagochtend 00:01 uur tot en met zondagavond 23:59 uur is het niet noodzakelijk te beschikken over een PlayStation Plus abonnement.

Je krijgt dus 48 uur de mogelijkheid om online te gamen zonder verdere betaalverplichtingen, wat natuurlijk handig is voor als je op dit moment geen actief abonnement hebt. Heb je wel een abonnement, dan zal je geen verschil merken.

Mocht je na het gratis weekend een abonnement willen afsluiten, dan kan je hier terecht.