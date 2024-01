De games van 2024 | Hades II – Ontwikkelaar SuperGiant Games heeft een palmares om U tegen te zeggen: ze gaven ons al indie parels zoals Bastion, Transistor en Pyre, maar hun échte doorbraak bij het grote publiek kwam er in 2018 dankzij de release van het fenomenale Hades. Een uitdagende, maar ook toegankelijke, roguelite die de Griekse mythologie op een enorm geslaagde manier in een modern jasje stak. Hades werd enorm populair en dat zorgde er – uiteraard – voor dat de ontwikkelaar enkele jaren later een sequel aankondigde met de naam ‘Hades II’. Een nieuwe helse tocht door de onderwereld waarbij we opnieuw talloze keren zullen sterven: laat maar komen!

Hades II – Hades II speelt zich af na de gebeurtenissen van Hades en focust zich nu op een ander personage, al zal het verhaal opnieuw diepgeworteld zitten in de Griekse mythologie. Waar je in de eerste game de tocht van Zagreus, de prins van de onderwereld, volgde, schakelen we voor Hades II over naar Melinoë, de prinses van de onderwereld en de zus van Zagreus. Zagreus heeft namelijk zijn queeste voltooid: hij heeft zijn moeder gevonden en connecties gelegd met alle goden, dus hij is eindelijk klaar om te rusten. Er is nog niet veel bekend over het verhaal van Hades II, maar de ontwikkelaar stelt ons wel gerust dat je geen voorkennis nodig zal hebben om het te volgen: Hades II zal dus een prima instappunt worden voor nieuwkomers.

Qua gameplay mag je opnieuw een heerlijk uitdagende roguelite/roguelike (afhankelijk van wie je het vraagt) verwachten. Nieuwe locaties, nieuwe vijanden, nieuwe spannende gevechten en nieuwe mythologische personages die je tegen het lijf zal lopen. Melinoë heeft ook haar eigen skillset en die zal meer gericht zijn op magische aanvallen, waar Zagreus meer fan was van dichte combat. Uiteraard zal je opnieuw sterven, sterven en nog eens sterven, maar tussentijdse upgrades zorgen ervoor dat je elke run sterker wordt en verder kan geraken. Misschien wordt het meer van hetzelfde, maar dan in een nieuw jasje… maar meer Hades is eigenlijk per definitie geen slecht ding.

Voorlopige verwachting: Hades was een fantastische game, dus het moge geen geheim zijn dat wij enorm hard uitkijken naar de release van Hades II. Ontwikkelaar SuperGiant Games heeft een winnend recept in handen en wij hebben honger! Het enige punt van twijfel dat we hebben, is dat we hopen dat er niet op ‘safe’ wordt gespeeld en dat het te veel ‘copy-paste’ zal vertonen van het origineel. Toch zijn we optimistisch en waarschijnlijk zullen we opnieuw een heerlijk avontuur voorgeschoteld krijgen. Hades II verschijnt in de eerste helft van dit jaar in early access op pc, maar komt daarna op een latere datum hoogstwaarschijnlijk ook naar consoles.