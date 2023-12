Na een jarenlange ontwikkeling heeft Sony de Access Controller voor de PlayStation 5 nu wereldwijd uitgebracht. Niet lang geleden kregen we al een uitgebreid kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van deze controller. Het apparaat is speciaal ontworpen voor mensen met een beperking. Gamen kan dan een stuk moeilijker zijn met een gewone controller, waarvoor dit als oplossing dient.

De specifieke doelgroep kan dat natuurlijk het beste zelf vertellen, wat ze doen in de onderstaande video. In de beelden hieronder horen en zien we rechtstreeks van de doelgroep wat de Access Controller zo fijn en uniek maakt. Hier komen ook een aantal personen voorbij die bij bekende studio’s werken en zelf met een beperking te maken hebben.

De Access Controller voor de PS5 is nu verkrijgbaar voor de prijs van € 89,99.