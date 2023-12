In 2022 werd de game Arad Chronicle: Khazan aangekondigd en sindsdien hebben we er niets meer van vernomen. Nu een jaar verder laat de game zich weer zien, wat gebeurde via een nieuwe trailer bij The Game Awards. De game heeft nu ook een nieuwe naam gekregen: The First Berserker: Khazan.

Deze game draait rond generaal Khazan die vals werd beschuldigd van verraad met als gevolg verbanning. Dat laat Khazan natuurlijk niet zomaar gebeuren en hij wil revanche nemen, wat je op een pad zet om uit te vogelen wat nu precies de aanleiding heeft gevormd tot de onfortuinlijke omstandigheden.

Je zult in de game volop met actie te maken krijgen waarbij je jouw personage en equipment kunt customizen, zodat het beter op je speelstijl aansluit. Bekijk hieronder de nieuwe trailer. Wanneer de game uitkomt is niet bekend, wel weten we dat de titel naar de PlayStation, Xbox en pc zal komen.