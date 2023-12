Hideo Kojima werkt al enkele jaren aan Death Stranding 2, maar dat is niet het enige project dat bij Kojima Productions in ontwikkeling is. Tijdens The Game Awards heeft de legendarische Japanner namelijk de game OD aangekondigd.

De trailer hieronder laat er wat van zien, maar veel zegt het niet. Gelukkig kwam Kojima even het podium op om meer over de titel te vertellen, waar bekende namen als Sophia Lillis, Udo Kier, Hunter Schafer en Jordan Peele aan meewerken.

Voor de ontwikkeling werkt Kojima Productions samen met Xbox Game Studios. OD is een film, maar tegelijkertijd noemt Kojima het ook een nieuwe vorm van media, en het is een game. Het is volgens Kojima iets nieuws en iets wat nog nooit eerder is gedaan.