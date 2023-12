Ontwikkelaar Sharkmob heeft de open wereld extraction shooter Exborne aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game speelt zich af in een apocalyptisch Verenigde Staten waarin de natuur extreme vormen heeft aangenomen met hevige stormen en meer.

Doordat de beschaving in elkaar gevallen is, zijn er veel meer vijanden en is het iedereen voor zich. Je krijgt dus te maken met een erg vijandige omgeving en je zult als doel hebben om op pad te gaan en meer mee terug te nemen dan wat je had toen je op weg ging.

Het zoeken van de juiste technologie is noodzakelijk om te kunnen overleven en om je op weg te helpen, zul je in een Exo Rig gehesen worden, waarmee je de slechte weersomstandigheden kunt trotseren. Bekijk de eerste trailer hieronder.

Wanneer Exoborne uitkomt is nog niet bekendgemaakt.