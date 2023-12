Als je de game Thumper hebt gespeeld, dan zal je vast geïnteresseerd zijn in Thrasher. Een nieuwe game van een aantal mensen achter de eerstgenoemde titel. Deze game is aangekondigd voor consoles, pc en virtual reality platformen zonder deze specifiek te duiden. De game zal in 2024 verschijnen.

Je kunt hieronder de eerste trailer bekijken, die een indruk van de titel geeft. Het valt wat lastig te omschrijven, maar de eerste woorden die te binnen schieten zijn: spacend, kleurrijk en actievol. Volgens de ontwikkelaar betreft het een ‘hersensmeltende kosmische racer en een essentiële audiovisuele ervaring’.

Thrasher verschijnt eerst voor virtual reality platformen en iets daarna voor non-VR platformen.