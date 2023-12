Special | Atari 2600+ – We gokken erop dat er in ons midden nog slechts een paar oude rotten zijn met een Atari 2600, voor het gros van de gamers zal dit niet veel zeggen. Het was toentertijd (1977) een ongelooflijke knaller van een thuisconsole. Wil je dit systeem nu gebruiken, dan kan het behoorlijk klooien met de juiste kabels zijn. Tegenwoordig hebben alle moderne tv’s aansluitingen die nu niet bepaald ‘backwards compatible’ zijn met een console uit de jaren 80’. Daarom had Atari een briljant idee: de Atari 2600+. Dit is een heruitgave van het origineel, alleen bevat het nu een HDMI-poort. In deze special bespreken we wat je precies kunt verwachten van deze nieuwe relikwie.

Wat is de Atari 2600?

Met deze console moeten we beginnen bij het begin: Atari werd in 1972 opgericht en zij waren toen druk bezig om zichzelf op de markt te zetten. Zo verscheen in 1975 de Atari-Telegames Home Pong, wat ervoor zorgde dat men thuis in de woonkamer Pong kon spelen. Pong is tot op de dag van vandaag een van de meest invloedrijke games die we in de geschiedenis terugvinden. Het was 2 jaar later dat een volwaardige game console van Atari ook plaatsnam in de woonkamer: de Atari 2600, vernoemd naar het CX-2600 onderdeel. Het was een console die ervoor zorgde dat thuis-consoles gepopulariseerd werden en het kan daarmee een soort van gezien worden als de basis van gaming hoe we dat vandaag de dag kennen. Onder de officiële eerste naam, Atari Video Computer System (Atari VCS), werd de console uitgebracht met twee CX40 joysticks (jawel, de enige echte), twee paddle controllers en de game Combat.

De console werd van 1977 tot 1986 verkocht, wat redelijk lang is. Het was in 1982 echter dat de opvolger in de winkel verscheen onder de noemer Atari 5200. Deze was relatief gezien maar kort beschikbaar, omdat het niet backwards compatible was met de Atari 2600. In 1986 verscheen daarom de Atari 7800, die backwards compatible was met zowel de Atari 2600 als de 5200. Het is tegelijk ook een van de eerste (als niet de allereerste) console die backwards compatiblity ondersteunde. De Atari 2600 en 7800 waren razend populair en zorgden voor mega winsten voor Atari. Het is ook een stukje geschiedenis binnen console gaming dat eigenlijk essentieel is geweest voor waar we nu zijn en vooral opvallend is het discussiepunt omtrent backwards compatibility, wat vandaag de dag nog altijd een ding is binnen de industrie.

Als twee druppels water

Zo komen we terecht bij de console waar het nu allemaal om draait: de Atari 2600+. Zoals gezegd is dit een heruitgave van het origineel, met een paar essentiële aanpassingen. Allereerst is de console een flinke maat kleiner dan het origineel. Gelukkig hebben wij onze oude console hier nog liggen, dus konden we dit mooi naast elkaar leggen. De Atari 2600+ heeft natuurlijk ook een HDMI-poort, zodat je op tv’s van nu het apparaat kunt gebruiken. Wat zit er verder in het pakket? Twee paddle controllers, vier games en een enkele CX40+ joystick. Dat laatste is erg opvallend te noemen, gezien je er vroeger standaard twee joysticks bijgeleverd kreeg en meerdere games idealiter te spelen zijn met twee man. Een rare keuze, het had het pakket – voor de volledigheid – gesierd als er gewoon twee CX40+ joysticks inbegrepen zaten. Gelukkig hebben we zelf nog drie extra joysticks van vroeger liggen, dus in ons geval was er weinig aan de hand. Want ja, je kunt alles wat je van vroeger hebt liggen gewoon aansluiten op de Atari 2600+.

Dit betekent je controllers van vroeger, maar ook al je Atari 2600 games én Atari 7800 games! De console is dus een systeem als je in deze tijd je oude games in volle glorie wilt spelen. Je dient wel even van te voren te checken of alles vlekkeloos ondersteuning kent, maar daarvoor verwijzen we je naar deze lijst. De Atari 2600+ gebruikt namelijk de emulatie software Stella, waardoor het kan zijn dat niet elke game functioneel is. Voor de volledigheid zijn de exacte specificaties van de Atari 2600+ een Rockchip 3128 SOC microprocessor met 256MB DDR3 RAM en 256MB eMMC intern geheugen. Voor de rest tref je in dit pakket een HDMI-kabel en een USB-C kabel die aan de relatief korte kant zijn (1,5 meter).

Een hoop games betekent een hoop plezier!

Qua hardware zijn we meer dan tevreden over de Atari 2600+. Het doet precies wat het moet doen met net een beetje meer. Naast de Atari 2600 games, is het eigenlijk wel een luxe te noemen dat ook de Atari 7800 games ondersteund worden. Dit betekent dat je erg veel games op deze console kunt spelen. Met de Atari 2600+ worden er maar liefst vier cartridges bijgeleverd: Berzerk, Mr. Run and Jump en twee cartridges die meerdere games bevatten (een 4-in-1 en 10-in-1 cartridge). Hieronder de volledige lijst met alle games in het pakket:

Adventure

Combat

Dodge ‘Em

Haunted House

Maze Craze

Missile Command

RealSports Volleyball

Surround

Video Pinball

Yars’ Revenge

Breakout

Canyon Bomber

Night Driver

Video Olympics

Berzerk

Mr. Run and Jump

Een behoorlijke lijst al zeggen we het zelf. Onze eigenlijke collectie moest er ook aan geloven en daar hebben we een selectie games van uitgeprobeerd. Eén van onze persoonlijke favorieten is Freeway, een game waarin kippen een snelweg moeten oversteken (vergelijkbaar met Frogger). Atlantis, Centipede, (Ms.) Pac-Man en Space Invaders waren ook games die we maar moeilijk konden neerleggen. Tijdens het spelen viel wel op dat er wat flikkeringen voorkwamen bij de assets, maar hoe dit precies komt is ons een raadsel (kan ook gewoon een ding van vroeger zijn, het is voor ons alweer een tijdje geleden). Natuurlijk moet stokoude performance zich vertalen naar moderne technologie, wat niet altijd vlekkeloos hoeft te verlopen. In het algemeen is dit wel je meest authentieke manier van Atari 2600/7800 gaming die je in deze tijd kunt hebben. Helaas hebben wij zelf geen Atari 7800 games liggen van toen, dus we zijn niet in de gelegenheid geweest deze ook uit te proberen.

Bijzondere hardware

Met de Atari 2600+ gaat het er echt authentiek aan toe. De cartridges stop je in de console, je flipt een aan-switch omhoog en je game wordt ingeladen. Af en toe dien je de fysieke game-reset knop omhoog te duwen, met sommige games kun je direct aan de slag. Met de Game-Select knop kun je bepaalde games of levels uitkiezen, wederom afhankelijk van het soort spel. De achterkant van de console is met de Atari 2600+ een tikkeltje anders door de logische redenen: een USB-C ingang, een HDMI-ingang, schuifknoppen voor de moeilijkheidsgraad en een extra knop voor een 4:9 of 16:9 (uitgerekt) output. Het werkt verder precies zoals je het gewend bent van vroeger en dat is alleen maar leuk voor de hele game ervaring.

Pure nostalgie

De Atari 2600+ is een console speciaal bedoeld voor gamers die nog iets van het origineel hebben liggen. De kracht zit hem vooral in het kunnen gebruiken van oude games die je hebt en die op de meest authentieke manier kunnen ervaren. Natuurlijk heb je alternatieven (zoals via pc-emulators spelen) en ook deze console bevat een emulator, maar de uiteindelijke manier van gebruiken is in dit geval uniek en erg bijzonder. We herleven weer een stukje game geschiedenis en Atari heeft dit op een hele mooie manier in elkaar gezet. De bundel gaat voor € 119,99 over de toonbank, wat een mooie prijs is. Je krijgt er immers een vrijwel authentieke console voor terug met een hoop extra’s. Wij hebben er in ieder geval flink van genoten.