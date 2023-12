Ontwikkelaar Mountain Contour en uitgever GRYPHLINE hebben aangekondigd dat de RPG Arknights: Endfield niet alleen wordt uitgebracht voor mobile en pc, maar ook voor de PlayStation 5. Daarnaast hebben ze laten weten dat een wereldwijde technische test voor pc zal beginnen op 11 januari 2024.

Als je geïnteresseerd bent in de test van Arknights: Endfield, kun je je via de officiële website van het spel aanmelden. Arknights: Endfield is een spin-off van de mobiele tower defense game Arknights, die beschikbaar is op Android en iOS.

Bekijk hieronder de meest recente Arknights: Endfield trailer en lees meer over de technische test.

The Arknights: Endfield international technical test is exclusive to Windows PC and will include an English user interface and voice-over by default with the option to select Mandarin or Japanese audio. To register for an opportunity to join the international technical test visit the official website, click on “Sign Up,” and complete the survey starting December 7 at 4:30 p.m. PT / Dec 8 at 12:30 a.m. GMT through December 23 at 7:59 p.m. PT / December 24 at 11:59 GMT. Players accepted to the technical test can embark on their journey as Endministrator on January 11, 2024 at 7:00 p.m. PT / January 12, 2024 at 3 a.m. UTC.

Recommended Specifications

To ensure the best experience, GRYPHLINE suggests the following minimum and recommended PC specifications: