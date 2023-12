Net zoals we elke maand een nieuwe lading games mogen verwachten voor PlayStation Plus Extra en Premium, is het helaas ook zo dat er elke maand een stel games van de service verdwijnen.

Sony heeft bekendgemaakt dat in januari een totaal van negen spellen niet meer beschikbaar zullen zijn via Extra en Premium. Het gaat dan om toppers als It Takes Two en Devil May Cry 5, evenals minder bekende spellen zoals Mitsurugi Kamui Hikae.

Bekijk hieronder de volledige lijst games die de service in januari verlaten.

It Takes Two (PS5, PS4)

SnowRunner (PS5, PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Jett: The Far Shore (PS5, PS4)

Omno (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4)

Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

Wees er snel bij als er nog iets in het lijstje staat dat je al langere tijd wilt spelen maar niet aan toe bent gekomen. Het is overigens niet alleen kommer en kwel, op 13 december zal PlayStation weer nieuwe games aankondigen die deze maand zullen worden toegevoegd aan PS Plus Extra en Premium.