De game van 2024 | Mario vs. Donkey Kong – Niet Bowser, maar Donkey Kong staat in deze game lijnrecht tegenover Mario! Dit is eigenlijk niet zo gek, want het is wel eens eerder voorgekomen dat de grote aap de echte aartsrivaal was van de Italiaanse loodgieter. In 1981 voor de arcade kasten (en NES) kwam de eerste ‘Donkey Kong’-game uit en hierin verscheen ook Mario voor het eerst. Pauline (en niet Peach), was de dame in nood, die je moest redden terwijl Donkey Kong tonnen naar je gooide. De game werd in 1994 heruitgebracht op de Game Boy en was tevens een succes. De vete tussen Mario en Donkey Kong kreeg een extra staartje: in 2004 verscheen de spirituele opvolger Mario vs. Donkey Kong voor de Game Boy Advance. Mario en Donkey Kong hebben dus een aardige geschiedenis en daarom is de volgende game voor de Nintendo Switch daar een mooie ode aan.

Mario vs. Donkey Kong – Het is alweer een tijdje geleden dat de Game Boy Advance aangezet is, dus reden te meer om Mario vs. Donkey opnieuw uit te brengen voor de Nintendo Switch. De game is een volledige remake van het origineel, wat garant staat voor een nieuwe en bijzondere ervaring. Waar gaat de game eigenlijk over? Wel, Donkey Kong heeft zijn zinnen op heel wat anders gezet dan het ontvoeren van Pauline in voorgaande iteraties: een Mini-Mario figurine. Helaas zijn deze allemaal uitverkocht, dus besluit Donkey Kong gemakshalve alle resterende exemplaren uit de fabriek te stelen. Het is nu de taak van Mario om alle speelgoed Mini-Mario’s weer te bemachtigen.

Zoals we gewend zijn van Mario-games: Mario vs. Donkey Kong is een mix van platformen en puzzelen. In de vele levels waar je de behendigheid van Mario moet inzetten, is het belangrijk om sleutels te verzamelen om deuren te kunnen ontgrendelen naar je queeste om Mini-Mario’s te vinden. Op deze manier ga je niet ook Donkey Kong achterna, maar kun je ook andere unieke beloningen vinden. Van tijd tot tijd sta je oog in oog met Donkey Kong zelf in meerdere baasgevechten. Een leuke extra van deze remake, is dat je de game ook coöp kunt spelen met een partner op de bank. Dit maakt Mario vs. Donkey Kong niet alleen de moeite waard voor nieuwe spelers, maar ook voor liefhebbers die bekend zijn met het origineel.

Voorlopige verwachting: Hoewel we doodgegooid worden met remakes, zijn er altijd een paar titels van vroeger die het verdienen om nogmaals in de spotlights te staan. Mario vs. Donkey Kong is er daar één van. De game weet behendige platforming vaardigheden te combineren met denkwerk, wat altijd een leuke combinatie is. De oude rivaliteit tussen Mario en Donkey Kong is er een die we eigenlijk ook te weinig voorbij zien komen in het repertoire van Nintendo. Het is daarom eens te meer uitkijken naar deze game, die 16 februari zal verschijnen voor de Nintendo Switch (OLED).