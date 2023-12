The Odd Gentlemen bestaat nog niet super lang, maar de ontwikkelaar heeft al een aantal sterke games achter hun naam staan, waaronder King’s Quest en The Misadventures of P.B. Winterbottom. De volgende titel van hen is nu ook bekend.

De nieuwste creatie van The Odd Gentlemen is Harmonium The Musical. In deze game wordt de hoofdrol vertolkt door een doof meisje, dat gek is op muziek maken. Dit lijkt een vreemde combinatie, maar de onderstaande trailer laat zien dat dit voor een unieke ervaring lijkt te zorgen.

Het spel is aangekondigd voor Xbox via Game Pass en Netflix. Een releasedatum is nog niet gegeven.