Volgende maand mogen we de release van Destiny 2: The Final Shape verwachten en om gamers warm te maken voor deze uitbreiding zit Lightfall momenteel bij PlayStation Plus inbegrepen, wat de meest recente uitbreiding is.

Sony en Bungie hebben nu aangekondigd dat ze eerdere uitbreidingen voor iedereen gratis beschikbaar maken, zij het voor een beperkte periode. Vanaf vandaag tot 3 juni hebben alle spelers van de game toegang tot Shadowkeep, Beyond Light en The Witch Queen.

Als je ook nog PlayStation Plus abonnee bent, dan heb je maar liefst vier uitbreidingen om doorheen te gaan en daarmee maak je gemakkelijk je tijd vol totdat The Final Shape uitkomt.