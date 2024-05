Met The Final Shape zal Bungie een nieuwe subklasse introduceren in Destiny 2: Prismatic. Deze klasse laat je toe om krachten van Light en Darkness met elkaar te combineren, alsook combinaties te vormen met verschillende perks en meer. Dit zorgt voor meer vrijheid in het samenstellen van je build en in aanloop naar de komende uitbreiding zijn er nieuwe video’s uitgebracht.

De onderstaande drie video’s tonen de Prismatic subklasse gericht op de Warlock, Hunter en Titan. Terwijl je de video’s bekijkt krijg je ook beelden van de nieuwe Strike te zien, wat het eens te meer de moeite waard maakt om even te checken.

Destiny 2: The Final Shape verschijnt op 4 juni.