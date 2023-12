Ontwikkelaar Wild Fields heeft aangekondigd dat, na al langer beschikbaar te zijn voor de Nintendo Switch, Speed Crew zal worden uitgebracht op de PlayStation, Xbox en pc.

Het spel is een coöp party game waarin je samen met maximaal drie anderen in de campagne modus je best probeert te doen om de beste crew te worden. Je kunt ook tegen elkaar spelen in de Dominion modus, waarin je elkaar dwars kunt zitten met diverse power-ups.

Het is onbekend wanneer Speed Crew zal worden uitgebracht voor de PlayStation, Xbox en pc. Je kunt nu ook een demo van het spel downloaden op de Switch.