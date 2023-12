Ook op de tweede kerstdag spelen we voor Kerstman. Ditmaal in samenwerking met Xbox, die een leuk goodie pakket beschikbaar heeft gesteld. We geven een rugzak met daarin wat leuke Xbox items weg, zo bestaat het pakket uit de volgende dingen:

Xbox muts

Xbox handschoenen

Xbox lanyard

Xbox multi connector charger

Forza Horizon 5 thermofles

Dit leuke pakket winnen? Dan dien je hieronder enkel even te reageren en je maakt dan automatisch kans. Wel kan je enkel meedoen als je over een geregistreerd account beschikt. De winnaar zullen we vlak na de jaarwisseling per mail benaderen.

Deelnemen is mogelijk tot morgenavond 23:59 uur.