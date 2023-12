We zijn bijna halverwege de maand december en zoals gewoonlijk maakt Sony dan bekend wat er voor PlayStation Plus Extra en Premium in de pijplijn zit. Via het PlayStation Blog heeft Sony de line-up voor deze maand bekendgemaakt en het is zeker niet verkeerd.

We mogen een behoorlijke rits aan titels verwachten, die we zoals altijd hieronder op een rijtje hebben gezet.

PlayStation Plus Extra/Premium

Grand Theft Auto V (PS4/PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4/PS5)

MotoGP 23 (PS4/PS5)

Metal Hellsinger (PS4/PS5)

Salt and Sacrifice (PS4/PS5)

Moonscars (PS4/PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4/PS5)

Grime: Tinge of Terror (PS4/PS5)

Tinykin (PS4/PS5)

Prodeus (PS4/PS5)

Shadowrun Returns (PS4/PS5)

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4/PS5)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PS4/PS5)

Thrillville: Off the Rails (PS4/PS5)

Buzz Lightyear of Star Command (PS4/PS5)

Je kunt de games vanaf dinsdag 19 december downloaden en spelen, mits je het juist abonnement hebt. Wil je een abonnement afsluiten of je Essential tier upgraden naar Extra of Premium? Dan kan je daarvoor hier terecht.