Speel jij veel op de PlayStation 5 en kan je nog wel wat nieuwe games gebruiken? Dan is deze prijsvraag je op het lijf geschreven. In samenwerking met Plaion mogen we namelijk een groot pakket met allerlei PlayStation 5 games weggeven.

Dit pakket bevat een brede variatie aan titels, dus die zetten we eerst even op een rijtje:

Persona 5 Tactica

Sonic Superstars

Atlas Fallen

Scars Above

Dead Island 2

Een uiteenlopende selectie van games, maar daarmee kun je juist allerlei genres ontdekken. Aan variatie dus geen gebrek en als je dit allemaal wilt spelen, dan moet je natuurlijk meedoen aan deze actie. Om kans te maken op dit mooie pakket, dien je twee vragen te beantwoorden en meer, zie de details hieronder:

Vraag 1: In welke stad speelt Dead Island 2 zich af?

Vraag 2: In Scars Above maak je deel uit van het SCAR-team, waar staat ‘SCAR’ voor?

Opdracht – Maak de slagzin af: Ik wil dit PlayStation 5 megapakket winnen, omdat…

De antwoorden op de vragen gevonden en de slagzin afgemaakt? Stuur dan je deelname in door de onderstaande stappen te volgen. Niet bekend met de games die we weggeven? We hebben hieronder eerst nog wat trailers geplaatst.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'PS5 megapakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Plaion zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Plaion.