Xbox heeft nooit echt grote successen geboekt in Japan, maar de gaming divisie van Microsoft werkt aan de samenwerking met Japanse uitgevers en ontwikkelaars en hoopt daar zodoende meer voeten in de aarde te krijgen. Mena Sato Kato – een voormalig executive bij Sony – heeft zich tevens bij Microsoft gevoegd en in gesprek met Bloomberg heeft ze een opvallende uitspraak gedaan.

Volgens Kato hebben Japanse bedrijven Microsoft namelijk nodig om hun bedrijven te laten groeien. Kato heeft in Japan de verantwoordelijkheid om de gesprekken te sturen met lokale ontwikkelaars en uitgevers. Ze geeft daarop aan dat ze niet alleen op Sony kunnen leunen als ze groei willen zien.

“Japanese publishers will definitely need us in expanding their business. It would be difficult to do that just with the PlayStation.”